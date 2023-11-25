Ольга Бузова рассказала о недомогании на концерте: "Чуть не отключилась"

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова поразила своих поклонников необычным выступлением в центре Москвы, начав сольное шоу под потолком на тросах. Ей пришлось висеть минимум три минуты в рамках задуманной концепции, и, когда ее отпустили, Бузова призналась, что ей едва не стало плохо.

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"Пока я висела, чуть не отключилась", — приводит слова Ольги "Московский комсомолец".

Певица призналась, что она выступала с температурой 37,5. Заболевание подтвердили друзья артистки, но они отнеслись к этому спокойно. Даже с небольшим недомоганием, она решилась на выступление.

Во время выступления Бузова вспоминала свой путь, признав, что никто не верил в нее в начале ее сольной карьеры в 2017 году. Она подчеркнула важность веры в себя и отметила, как терпение и труд привели ее к успеху.

Несмотря на ожидания фанатов, на концерте не появился Дава, с которым связывают роман.

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