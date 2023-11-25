Дмитрий Дибров заявил, что качественный секс является секретом его брака

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Экс-ведущий шоу на Первом канале "Кто хочет стать миллионером"

Дмитрий Дибров считает, что все разногласия между мужьями и женами происходят от недооценки сексуальной составляющей семейной жизни.

Фото: Openverse by LyndaSanchez is licensed under CC BY-SA 2.0

64-летний телеведущий посочувствовал многим женщинам, которые тратят огромные деньги на консультации сомнительных коучей, чтобы найти советы по сохранению брака.

"Они тратят деньги попусту! Эти коучи их же разводят", — считает многодетный отец, уже без малого 14 лет живущий в браке с Полиной Дибровой, которая младше его на 30 лет.

Телеведущий считает, что женщина для удержания любимого мужчины должна использовать хороший секс, пишет thevoicemag. ru.

"Ты, жена, как никто другой знаешь его. Так и делай то, что ему нравится! Если не знаешь как, грубо говоря, скачивай чертову порнуху! Ее не надо скачивать до загса: можно в подоле принести ребенка. Но после загса это необходимо делать", — советует Дмитрий Дибров.

Дмитрий Дибров о профессии телеведущего, воспитании детей и трудных временах