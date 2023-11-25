Экс-ведущий шоу на Первом канале "Кто хочет стать миллионером"
Дмитрий Дибров считает, что все разногласия между мужьями и женами происходят от недооценки сексуальной составляющей семейной жизни.
64-летний телеведущий посочувствовал многим женщинам, которые тратят огромные деньги на консультации сомнительных коучей, чтобы найти советы по сохранению брака.
"Они тратят деньги попусту! Эти коучи их же разводят", — считает многодетный отец, уже без малого 14 лет живущий в браке с Полиной Дибровой, которая младше его на 30 лет.
Телеведущий считает, что женщина для удержания любимого мужчины должна использовать хороший секс, пишет thevoicemag. ru.
"Ты, жена, как никто другой знаешь его. Так и делай то, что ему нравится! Если не знаешь как, грубо говоря, скачивай чертову порнуху! Ее не надо скачивать до загса: можно в подоле принести ребенка. Но после загса это необходимо делать", — советует Дмитрий Дибров.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.