Жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг опубликовала фото многочисленной и дружной семьи, собравшейся на праздничный обед в честь Дня Благодарения.
Изображение показывает дружную и многочисленную семью актёра. Ситуация с его здоровьем усугубилась из-за прогрессирующей деменции, что привело к его вынужденному завершению карьеры. Emma Heming рассказывала, что в настоящее время родные стараются максимально проводить время вместе. Актёр уже перестает узнавать своих близких.
Судя по фотографии, на ней присутствуют дети и мужья дочерей Уиллиса, а также его бывшая супруга Деми Мур. Сам актёр на фото выглядит несколько потерянным, в то время как его близкие настроены позитивно.
Российский актёр Гоша Куценко стал меньше появляться на телевидении, выходить в свет и общаться с поклонниками.