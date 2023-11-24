Курбан Омаров — известный бизнесмен и бывший муж звезды "Дома-2" Ксении Бородиной живет на две страны — Дубаем и Москвой. Несмотря на это, он уделяет время встречам со своей дочерью от Ксении Бородиной в Москве. Обычно, Курбан делится информацией о том, как они проводят время, в запрещенной сети.
Super.ru пишет, что недавно он снова прилетел в российскую столицу и встретился с дочерью. В этот раз Курбан и его сын от первого брака пошли с Теоной в кинотеатр. Счастливый отец опубликовал фотоотчет о времени, проведенном с детьми, и сопроводил его трогательными словами.
В своем посте Курбан Омаров написал:
"Такая красивая, скромная, по-детски застенчивая, всегда анализирующая события. Она логична, сообразительна, с юмором. Она не просто дочь, она мечта. Мы наслаждаемся, когда она с нами. Все меняется к лучшему".
Лайков от Ксении Бородиной пока не было, но скорее всего, она одобряет этот трогательный пост своего бывшего супруга.
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