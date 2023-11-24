Бизнесмен Курбан Омаров посвятил трогательный пост 7-летней дочери от Ксении Бородиной

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Курбан Омаров — известный бизнесмен и бывший муж звезды "Дома-2" Ксении Бородиной живет на две страны — Дубаем и Москвой. Несмотря на это, он уделяет время встречам со своей дочерью от Ксении Бородиной в Москве. Обычно, Курбан делится информацией о том, как они проводят время, в запрещенной сети.

Фото: Личный аккаунт Курбана Омарова в Instagram by Курбан Омаров

Super.ru пишет, что недавно он снова прилетел в российскую столицу и встретился с дочерью. В этот раз Курбан и его сын от первого брака пошли с Теоной в кинотеатр. Счастливый отец опубликовал фотоотчет о времени, проведенном с детьми, и сопроводил его трогательными словами.

В своем посте Курбан Омаров написал:

"Такая красивая, скромная, по-детски застенчивая, всегда анализирующая события. Она логична, сообразительна, с юмором. Она не просто дочь, она мечта. Мы наслаждаемся, когда она с нами. Все меняется к лучшему".

Лайков от Ксении Бородиной пока не было, но скорее всего, она одобряет этот трогательный пост своего бывшего супруга.

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