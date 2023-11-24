Раскрыты подробности смерти актёра Максима Шахрова: вылетел на встречку

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21 ноября трагически погиб 27-летний актёр Истринского муниципального драматического театра Максим Шахров. По данным издания, его автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом. Предварительно, причиной аварии могли стать плохие погодные условия или водитель, возможно, утратил сознание за рулём.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Шахров находился в пути из Саранска на репетицию театра в тот трагический день. Он скончался на месте происшествия, не приходя в сознание.

Известно, что актёр оставил молодую супругу, родителей и сестру. Коллеги Шахрова поделились с корреспондентами издания "МК", что он был выдающимся и жизнерадостным человеком.