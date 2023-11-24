Журналисты выяснили, куда исчез актёр Гоша Куценко: попал в чёрный список Первого канала

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Российский актёр Гоша Куценко сократил свои телевизионные выступления. Он редко появляется в общественных местах. В прошлом часто упоминающийся в новостях и активный участник различных шоу, актёр внезапно исчез с экранов и сцены. Журналисты News. ru выяснили, куда исчез артист.

Фото: Официальное сообщество Гоши Куценко в соцсети "В Контакте"

По словам Куценко, он больше не появляется в эфире Первого канала из-за того, что его добавили в чёрный список компании. Кроме того, он больше не приглашается в различные музыкальные программы.

"Как-то так случилось, и я остался без работы на ведущем канале. Это длится уже более десяти лет. Первый канал делает качественный, дорогой продукт. Когда мне исполнилось 50 лет, меня вырезали из всех передач. А мне хотелось, чтобы меня поздравили у Урганта в программе, например", — вспомнил артист.

Актёр также высказался о спецоперации на Украине и подчеркнул, что ситуация в мире оказывает психологическое воздействие на людей. Сейчас артистам трудно находиться в кинематографе, так как они нервничают и беспокоятся о своих детях и будущем.

Известно, что Куценко неоднократно посещал госпитали, чтобы встретиться с участниками СВО. Его выступления помогали солдатам отвлечься от негативных мыслей.

На данный момент актёр продолжает активную актёрскую деятельность. В этом году ожидается выход проектов "Скорая помощь-7" и "Тополиный пух", в которых он принимает участие. В конце ноября звезду можно будет увидеть в спектакле "Love Letters" и в постановке "Трактирщица".

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