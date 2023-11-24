35-летняя Оксана Самойлова решилась выйти в свет одна

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Блогер и мама 4-х детей Оксана Самойлова продолжает развивать свою карьеру и персональный бренд, достигая новых высот и получая признание на таких мероприятиях, как премия FB "Люди года". Оксана известна своим влиянием в социальных сетях и является примером для многих женщин.

Фото: Личный аккаунт Оксаны Самойловой в Instagram by Оксана Самойлова

Super.ru пишет, что что Оксана посетила мероприятие одна и отметила, что это новый опыт для неё. Обычно Самойлова приходит на мероприятия с мужем рэпером Джиганом и детьми.

Оксана появилась в элегантом образе, в черном платье с собранной прической, ярким макияжем и аксессуарами и получила премию "Женщина года" по версии FB "Люди года".

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