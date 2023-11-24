Галкин* получил совет от Стаса Садальского "сидеть и молчать"

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Стас Садальский давно знаком с Аллой Пугачёвой и всегда высказывает положительные отзывы о ней и её творчестве. Однако отношения шоумена с Максимом Галкиным* никогда не складывались.

Фото: Страница ВК Станислава Садальского

После того, как весной 2022 года Алла Пугачёва и Максим Галкин покинули Россию, на них обрушилась критика со стороны половины россиян. В социальных сетях можно найти обидные высказывания и обвинения в предательстве.

Однако существует и иная точка зрения. Многие заступаются за Пугачёву и её мужа, включая Стаса Садальского. Хотя он не высоко оценивает пародиста, он признаёт, что никто так не заботился о Алле Борисовне, как Галкин. Садальский даже называет примадонну рабой любви, последовавшей за мужем-иностранным агентом.

"Максим — глупый, крайне глупый человек. Лучше бы сидел и молчал", - приводит цитату актёра "Стархит", не уточняя, где он это сказал.

Галкина критикуют за странные и оскорбительные высказывания в адрес России и россиян. Недавно риторика стала менее острой, но на его концертах всё равно часто проскакивают политические шутки, которые не нравятся многим.

Многих также удивило, что Галкин стал исполнять композиции отечественных исполнителей на своих концертах. В его репертуаре появились хиты группы "Кино", прежде исполненные Виктором Цоем, а также песни "Ласкового мая" и Юрия Шатунова.

Политики и общественные деятели не спешат делать прогнозы относительно возвращения Галкина и Пугачёвой в Россию. Ходят слухи, что три раза, когда певица посещала страну, она пыталась договориться и обращалась в высокие кабинеты, чтобы снять обвинения с мужа, но каждый раз - неудачно.

В то время как пара долгое время проживала в Израиле и летом перебралась в Юрмалу, при начале конфликта с Палестиной они решили обезопасить себя и детей, переехав на Кипр, где у них есть шикарные апартаменты, приобретенные в середине 2010-х.

Ранее мы писали, что богачи с Рублёвки объявили Пугачёвой бойкот в том числе из-за огромной суммы, заявленной ей как гонорар за новогодний корпоратив - 46 млн рублей.

* - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.