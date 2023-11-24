Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Розового фламинго впервые за 33 года обнаружили в Пермском крае
Lada Vesta вошла в топ-5 самых надежных машин с пробегом по цене 750 тыс. рублей
Глава МИД Литвы заявил о втягивании Украины в мирные переговоры с РФ: это победа Путина
Минцифры централизует системы видеонаблюдения всех городов России
35-летняя Оксана Самойлова решилась выйти в свет одна
105 сотрудников Wildberries доставили в военкомат после задержания на складе в Электростали
Жившая с мёртвыми детьми мать задержана в Великих Луках
Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова рассказала, что осталась без всего за границей
В Москве школьников отправили к психиатру после попытки соития в туалете

Галкин* получил совет от Стаса Садальского "сидеть и молчать"

2:32
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Стас Садальский давно знаком с Аллой Пугачёвой и всегда высказывает положительные отзывы о ней и её творчестве. Однако отношения шоумена с Максимом Галкиным* никогда не складывались.

Галкин* получил совет от Стаса Садальского "сидеть и молчать"
Фото: Страница ВК Станислава Садальского

После того, как весной 2022 года Алла Пугачёва и Максим Галкин покинули Россию, на них обрушилась критика со стороны половины россиян. В социальных сетях можно найти обидные высказывания и обвинения в предательстве.

Однако существует и иная точка зрения. Многие заступаются за Пугачёву и её мужа, включая Стаса Садальского. Хотя он не высоко оценивает пародиста, он признаёт, что никто так не заботился о Алле Борисовне, как Галкин. Садальский даже называет примадонну рабой любви, последовавшей за мужем-иностранным агентом.

"Максим — глупый, крайне глупый человек. Лучше бы сидел и молчал", - приводит цитату актёра "Стархит", не уточняя, где он это сказал. 

Галкина критикуют за странные и оскорбительные высказывания в адрес России и россиян. Недавно риторика стала менее острой, но на его концертах всё равно часто проскакивают политические шутки, которые не нравятся многим.

Многих также удивило, что Галкин стал исполнять композиции отечественных исполнителей на своих концертах. В его репертуаре появились хиты группы "Кино", прежде исполненные Виктором Цоем, а также песни "Ласкового мая" и Юрия Шатунова.

Политики и общественные деятели не спешат делать прогнозы относительно возвращения Галкина и Пугачёвой в Россию. Ходят слухи, что три раза, когда певица посещала страну, она пыталась договориться и обращалась в высокие кабинеты, чтобы снять обвинения с мужа, но каждый раз - неудачно. 

В то время как пара долгое время проживала в Израиле и летом перебралась в Юрмалу, при начале конфликта с Палестиной они решили обезопасить себя и детей, переехав на Кипр, где у них есть шикарные апартаменты, приобретенные в середине 2010-х.

Ранее мы писали, что богачи с Рублёвки объявили Пугачёвой бойкот в том числе из-за огромной суммы, заявленной ей как гонорар за новогодний корпоратив - 46 млн рублей.  

* - признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Популярное
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин и что он говорил о СВО

Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.

Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО — перевёрнутый треугольник
Новый символ появился на российской военной технике в зоне СВО
Ещё одно государство НАТО переходит к России, заявили в Германии
Россиянка уложила одного из дерущихся мальчиков на лопатки
СВО закончится воссоединением России и Украины. Что делать с кладбищами "захистникив"? Любовь Степушова Экономика схем CША и Киева с F-16: кому выгодна затяжная кампания   Алексей Гончаров Чехия арестовала российскую недвижимость Андрей Николаев
ГИБДД разрешила штрафовать водителей за забытый дома паспорт
В Китае рассказали о намёке России на решение возможной проблемы с Датскими проливами
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Клинцевич объяснил, почему Россия пока не использует "Калибры" в зоне СВО
Последние материалы
В Хакасии аферисты выманили у педагога больше полумиллиона рублей
В НИУ ВШЭ спрогнозировали инфляцию в 8-12% в этом году
Живущую в Канаде россиянку приговорили к 8 годам лишения свободы за фейки об армии
Уролог Богатырёв: долгий приём обезболивающих может стать причиной болезней почек
Моравецкий выразил опасения, что ЕС будет указывать Польше, воевать ли с РФ
Руководитель интернет-компании Герман Клименко усомнился в прогнозе Гейтса о трёхдневной рабочей неделе
Акушер-гинеколог раассказала о последствиях дефицита гормонов: ожирение и потеря костной массы
Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе приложения 24 ноября
Никол Пашинян обвинил РФ в затягивании поставок вооружений
В штате Нью-Джерси приостановили исполнение закона о санкциях за связи с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников