Охлобыстин призвал срочно выпустить Ефремова на волю

Иван Охлобыстин призвал срочно выпустить Михаила Ефремова на волю, потому что состояние здоровья знаменитого заключённого внушает серьёзные опасения.

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"Он больной насквозь. Его нужно оттуда забирать, — сообщил Охлобыстин изданию aif.ru. — Для такого больного человека такой режим — это ужас. У него зубы вот-вот окончательно выпадут, там меловая вода".

По словам звезды "Интернов", его друг давно всё осознал и встал на путь исправления.

"А как сейчас у него изменились взгляды! Это небо и земля. Всё, что было нанесено звонкими девяностыми и кислыми нулевыми, вся эта мажористость и вседозволенность, всё это улетело, осталось только человеческое…" — рассказал актёр.

Он добавил, что молится за условно-досрочное освобождение Ефремова.