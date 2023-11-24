Анфиса Чехова призналась, что ее ошеломил Киркоров без грима

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На мероприятии вручения премии журнала FB "Люди года" 45-летняя Анфиса Чехова, выступающая в роли ведущей, встречала звездных гостей на красной дорожке. Самое большое впечатление на теледиву произвел удивительно похорошевший по ее словам Филипп Киркоров.

Фото: Фото: vk.com/official_kirkorov

Чехова удивилась тому, как хорошо выглядит 56-летний Киркоров без грима на лице, пишет thevoicemag. ru

Анфиса призналась, что следит за певцом в соцсетях и каждый раз удивляется, как хорошо он выглядит.

"Я думаю, наверняка фильтр наложил, а сейчас вижу, что не было фильтров", - призналась она Филиппу Бедросовичу.

Киркоров решил подыграть и предложил Чеховой его лицо. "Серьезно! Черная зависть!" — сказала Анфиса, потрогав физиономию певца. На вопрос, как удается сохранять такую молодость кожи популярный исполнитель ответил: "Любить себя надо так, чтобы другие тебя полюбили".

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