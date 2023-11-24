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Анфиса Чехова призналась, что ее ошеломил Киркоров без грима

1:03
Шоу-бизнес


На мероприятии вручения премии журнала FB "Люди года" 45-летняя Анфиса Чехова, выступающая в роли ведущей, встречала звездных гостей на красной дорожке. Самое большое впечатление на теледиву произвел удивительно похорошевший по ее словам Филипп Киркоров.

Анфиса Чехова призналась, что ее ошеломил Киркоров без грима
Фото: Фото: vk.com/official_kirkorov

Чехова удивилась тому, как хорошо выглядит 56-летний Киркоров без грима на лице, пишет thevoicemag. ru

Анфиса призналась, что следит за певцом в соцсетях и каждый раз удивляется, как хорошо он выглядит.

"Я думаю, наверняка фильтр наложил, а сейчас вижу, что не было фильтров", - призналась она Филиппу Бедросовичу.

Киркоров решил подыграть и предложил Чеховой его лицо. "Серьезно! Черная зависть!" — сказала Анфиса, потрогав физиономию певца. На вопрос, как удается сохранять такую молодость кожи популярный исполнитель ответил: "Любить себя надо так, чтобы другие тебя полюбили".

Не могу остановиться! Филипп Киркоров о пластических операциях!
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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