На мероприятии вручения премии журнала FB "Люди года" 45-летняя Анфиса Чехова, выступающая в роли ведущей, встречала звездных гостей на красной дорожке. Самое большое впечатление на теледиву произвел удивительно похорошевший по ее словам Филипп Киркоров.
Чехова удивилась тому, как хорошо выглядит 56-летний Киркоров без грима на лице, пишет thevoicemag. ru
Анфиса призналась, что следит за певцом в соцсетях и каждый раз удивляется, как хорошо он выглядит.
"Я думаю, наверняка фильтр наложил, а сейчас вижу, что не было фильтров", - призналась она Филиппу Бедросовичу.
Киркоров решил подыграть и предложил Чеховой его лицо. "Серьезно! Черная зависть!" — сказала Анфиса, потрогав физиономию певца. На вопрос, как удается сохранять такую молодость кожи популярный исполнитель ответил: "Любить себя надо так, чтобы другие тебя полюбили".
Символ мог появиться между апрелем и августом 2023 года.