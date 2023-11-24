Дмитрий Дибров застыдил репортера за замечания о своем весе

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен и телеведущий Дмитрий Дибров вызвал волну обсуждений после того, как публика заметила изменения в его внешности после перенесенного микроинсульта. Артист прибавил в весе, и это не прошло незамеченным для поклонников.

Фото: Wikipedia by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

В одном из недавних инцидентов Дибров столкнулся с неприятной ситуацией, когда один из светских репортеров высказал замечание о его изменившейся физической форме.

На этот вопрос артист ответил эмоционально, высказав недовольство по поводу нетактичности вопроса: "Кто Вас учил такие вопросы задавать уважаемым людям? Ваш папа или ваша мама? Так что стыдитесь!", — прокомментировал Дибров.

Шоумен подчеркнул, что считает такие вопросы неэтичными в адрес представителей шоу-бизнеса. Не допустив неуважения, он решительно поинтересовался у репортера, "худенький ли" сам журналист.

Кроме того, неудовлетворенность весом Диброва выразила и его супруга, которая неоднократно призывала мужа обратить внимание на свой внешний вид. Однако для Дмитрия тема его фигуры остается чувствительной.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва возглавила рейтинг артистов, за которых россиянам стыдно. А SHAMAN занял первую строчку в рейтинге патриотично-настроенных артистов.

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