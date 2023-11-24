"Все были в ужасе": Иван Охлобыстин рассказал, как относятся к Ефремову в колонии

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Охлобыстин и Михаил Ефремов долгие годы поддерживали дружеские отношения, причем Ефремов является крестным отцом старшей дочери Охлобыстина, Анфисы. Однако в июне 2020 года произошла трагическая авария на Садовом кольце в Москве, в результате которой погиб человек. Виновником ДТП стал Михаил Ефремов, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии. В сентябре того же года суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы.

Фото: Wikipedia by Dmitry Rozhkov is licensed under CC BY 4.0

К настоящему моменту Ефремов находится в заключении уже три года, и 10 ноября ему исполнилось 60 лет. Иван Охлобыстин, в интервью aif.ru, рассказал, что хотел бы поздравить друга с юбилеем, но Ефремов запретил ему делать это публично, опасаясь влияния на возможное условно-досрочное освобождение. Охлобыстин выразил уверенность, что Ефремову в колонии оказывают хорошее отношение, и он работает усердно.

Охлобыстин высказал мнение, что окружение Ефремова сыграло большую роль в трагических событиях, произошедших в результате аварии.

"Его долго путали, — уверен Охлобыстин, — я был у него на четвертый день после той катастрофы. Все были в ужасе! Он человек совестливый.

По его словам, долгое время актера путали, но события, связанные с производством фильма "Гражданин и поэт", и окружение, с которым он связался, привели к катастрофическим последствиям. Охлобыстин выразил глубокую грусть по случившемуся, подчеркнув талант Ефремова и назвав его трагедией.

«Хорошо, что его посадили»: Иван Охлобыстин рассказал, что Михаил Ефремов делает в колонии