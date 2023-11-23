"Я свою миссию выполнила": выяснились подробности болезни Аллы Пугачёвой

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно Алла Пугачёва впервые рассказала о своем заболевании. В настоящее время она полагается лишь на поддержку Вселенной. Исполнительница молится в монастыре и с трудом передвигается. Ее помощница объяснила, почему каждый шаг звезды приходится ей с трудом.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Любовь Аксёнова большую часть времени проводила рядом с Аллой Борисовной и была в курсе многих ее проблем. Она рассказала о болезнях Пугачёвой, подчеркнув, что вокалистка никогда не жаловалась на свои страдания во время выступлений, несмотря на сильные боли.

С годами ситуация с болями в ноге только ухудшалась. Недавно стало известно об этом широкой общественности благодаря видеозаписи. На кадрах 74-летняя артистка выходит из монастыря вместе со своим сыном Гарри, едва передвигаясь. Вероятно, каждый шаг исполнительнице давался с большим трудом.

"Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет Вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове.", — приводит слова Примадонны "Комсомольская Правда".

Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва заняла первую строчку в рейтинге артистов, которые вызывают стыд у россиян.

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