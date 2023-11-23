Недавно Алла Пугачёва впервые рассказала о своем заболевании. В настоящее время она полагается лишь на поддержку Вселенной. Исполнительница молится в монастыре и с трудом передвигается. Ее помощница объяснила, почему каждый шаг звезды приходится ей с трудом.
Любовь Аксёнова большую часть времени проводила рядом с Аллой Борисовной и была в курсе многих ее проблем. Она рассказала о болезнях Пугачёвой, подчеркнув, что вокалистка никогда не жаловалась на свои страдания во время выступлений, несмотря на сильные боли.
С годами ситуация с болями в ноге только ухудшалась. Недавно стало известно об этом широкой общественности благодаря видеозаписи. На кадрах 74-летняя артистка выходит из монастыря вместе со своим сыном Гарри, едва передвигаясь. Вероятно, каждый шаг исполнительнице давался с большим трудом.
"Я свою миссию выполнила, я давно не пою, и моей судьбой управляет Вселенная. И не надо считать количество волос на моей голове.", — приводит слова Примадонны "Комсомольская Правда".
Ранее сообщалось, что Алла Пугачёва заняла первую строчку в рейтинге артистов, которые вызывают стыд у россиян.
Символ мог появится между апрелем и августом 2023 года.