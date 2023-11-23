После громкого скандала с хирургом Тимуром Хайдаровым, в котором певица Слава и Любовь Успенская высказали свое недовольство результатами пластических операций, две клиники провели медиацию. Многие недовольные пациентки получили компенсации или пересмотр операций.
Однако Людмила Геращенко, ранее входившая в список "недовольных", рассказала, что она и другие были манипулированы Еленой Сениной для создания скандала и наказания Хайдарова. Геращенко утверждает, что ее использовали в качестве массовки, а после медиации ее обвинили в желании легко заработать.
Она также в беседе с "Комсомольской Правдой" подчеркнула проблемы со здоровьем, возникшие после операции, и высказала сомнения в честности действий Сениной.
Ранее сообщалось, что хирург Тимур Хайдаров раскрыл подробности изменений Филиппа Киркорова.
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