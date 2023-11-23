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Жена Олега Газманова опубликовала фото сына от родного брата основателя "МММ"

1:19
Шоу-бизнес

Жена знаменитого певца Олега Газманова поделилась в социальных сетях уникальными фотографиями со своим сыном от Вячеслава Мавроди — брата основателя МММ Сергея Мавроди. Марина Газманова рассказала, что сейчас отдыхает в Мексике в компании своего сына Филиппа.

Жена Олега Газманова опубликовала фото сына от родного брата основателя "МММ"
Фото: Личный Instagram аккаунт Марины Газмановой marinagazmanova by Марина Газманова

Бизнесвумен также опровергла слухи о своем эмигрировании из России. По словам супруги артиста, она покинула страну всего лишь на 10 дней, чтобы насладиться кратким отпуском.

Встретившись с Олегом Газмановым в Воронеже, она была ещё студенткой, в то время как певец был в браке и воспитывал сына Родиона. Их романтические отношения начались, но, к сожалению, не продлились долго. После этого Марина вышла замуж за Вячеслава Мавроди, от него у неё родился сын в 1997 году. В её блоге она делилась тем, как Газманов забирал её из больницы, тогда как отец ребёнка находился под арестом из-за финансовых махинаций. Газманов усыновил сына и дал ему свою фамилию. Супруги вступили в брак 15 июля 2003 года, и 16 декабря у них родилась общая дочь Марианна, сообщает Газета.Ru.

 

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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