Бузова отреагировала на выступление Давы под её песни: даже ко мне на съемки прилетел

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова прокомментировала концерт её бывшего парня Давида Манукяна под её трек "Водица".

Фото: https://www.instagram.com/p/CvJ0uGNslFu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Давид Манукян, известный как Дава, исполнил песню Ольги Бузовой. Видео прокомментировала в соцсетях Бузова

"Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетел", — написала звезда под кадрами с песней Давы.

Манукян отреагировал на комментарий бывшей возлюбленной.

"Лучше поздно, чем никогда!" — ответил Дава.

Подписчики допускают, что Бузова и Манукян выпустят совместный трек.