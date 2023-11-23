Ольга Бузова прокомментировала концерт её бывшего парня Давида Манукяна под её трек "Водица".
Давид Манукян, известный как Дава, исполнил песню Ольги Бузовой. Видео прокомментировала в соцсетях Бузова
"Осознал! Скучает. Даже ко мне на съемки в Китай прилетел", — написала звезда под кадрами с песней Давы.
Манукян отреагировал на комментарий бывшей возлюбленной.
"Лучше поздно, чем никогда!" — ответил Дава.
Подписчики допускают, что Бузова и Манукян выпустят совместный трек.
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