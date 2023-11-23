Актриса Нелли Уварова прокомментировала новость о возвращении сериала "Не родись красивой"

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Недавно появилась информация о возможном возвращении на экраны культового сериала 2000-х "Не родись красивой". Сериал, рассказывающий историю главной героини Кати Пушкаревой, которую сыграла актриса Нелли Уварова, завоевал большую популярность в России и странах СНГ благодаря своей уникальной смеси драмы, юмора и интриги.

Фото: Википедия by Нелли Уварова

Super.ru пишет, что несмотря на надежды и ожидания фанатов и создателей сериала, сама Нелли ответила, что сериал уже хотят продолжить снимать 17 лет и решение актрисы о возвращении к роли Кати Пушкарёвой если продолжение действительно состоится, то согласие актрисы на участие, напрямую зависит от качества и содержания предложенного ей сценария.