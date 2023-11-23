Гарик Харламов, переживший два развода, не торопится вступить в третий брак после расставания с Кристиной Асмус. Новой избранницей шоумена стала актриса Катерина Ковальчук. В настоящее время Харламов наслаждается счастьем в новых отношениях, но предыдущие разводы остаются для него болезненной темой.
Первый брак Гарика был с Юлей Лещенко, который закончился из-за измены с Кристиной Асмус, ставшей его второй супругой. Однако их союз не выдержал испытание временем, и спустя семь лет они развелись. Харламову до сих пор трудно открываться о прошлых болезненных периодах.
На одном из шоу Харламову был задан вопрос о том, как бы он ответил на предложение жены отправиться на Мальдивы, имея заработок 40 тысяч рублей. Он избежал ответа и призвал прекратить обсуждение этой темы.
"Я бедный после каждого развода. Давайте прекратим эту тему, пожалуйста", — передаёт слова Харламова "Комсомольская Правда".
Недавно артист впервые поделился опытом общения с тещами. Харламов отметил, что ему повезло с обеими тещами, которые не вмешивались в его личную жизнь, приезжая лишь на праздники.
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