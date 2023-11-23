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"Я бедный после каждого развода": Гарик Харламов рассказал о своей личной жизни

1:19
Шоу-бизнес

Гарик Харламов, переживший два развода, не торопится вступить в третий брак после расставания с Кристиной Асмус. Новой избранницей шоумена стала актриса Катерина Ковальчук. В настоящее время Харламов наслаждается счастьем в новых отношениях, но предыдущие разводы остаются для него болезненной темой.

"Я бедный после каждого развода": Гарик Харламов рассказал о своей личной жизни
Фото: Openverse by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU is licensed under CC BY 3.0

Первый брак Гарика был с Юлей Лещенко, который закончился из-за измены с Кристиной Асмус, ставшей его второй супругой. Однако их союз не выдержал испытание временем, и спустя семь лет они развелись. Харламову до сих пор трудно открываться о прошлых болезненных периодах.

На одном из шоу Харламову был задан вопрос о том, как бы он ответил на предложение жены отправиться на Мальдивы, имея заработок 40 тысяч рублей. Он избежал ответа и призвал прекратить обсуждение этой темы.

"Я бедный после каждого развода. Давайте прекратим эту тему, пожалуйста", — передаёт слова Харламова "Комсомольская Правда".

Недавно артист впервые поделился опытом общения с тещами. Харламов отметил, что ему повезло с обеими тещами, которые не вмешивались в его личную жизнь, приезжая лишь на праздники.

Гарик Харламов про РАЗВОД с Кристиной Асмус
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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