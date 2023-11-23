Заслуженный артист СССР Станислав Садальский объяснил, что Пугачёву удерживает с Галкиным*

Заслуженный артист РСФСР, Станислав Садальский, известный своими ролями в таких фильмах, как "Место встречи изменить нельзя" и "О бедном гусаре замолвите слово", поделился своим мнением о решении певицы Аллы Пугачевой последовать за своим супругом Максимом Галкиным* и уехать из России в Израиль в начале столетия.

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В последствии они снова сменили место жительства из-за палестино-израильского конфликта, устроившись на Кипре.

Артист высказал недоумение относительно выбора жизненного партнера у Аллы Пугачевой, считая Максима Галкина* "глупым". Однако он считает, что певица остается с ним из-за того, что чувствует себя суперкомфортно в его обществе.

"О ней никто так не заботился в жизни из других мужей", — отметил Садальский, добавив "наверное".

Артист высказал мнение, что Пугачева стала "рабой любви", последовав за своим мужем. При этом он выразил недоумение по поводу того, как умная женщина может не замечать, что ее муж — несовершенен.

"Никогда не понимал популярности Галкина на ТВ. У комика талант в кавычках", — подытожил Садальский в интервью для aif. ru.

Ранее сообщалось: Садальский рассказал, что Алла Пугачёва стала "рабой любви" из-за "глупого Максима".

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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