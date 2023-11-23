Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский, комментируя последние события, связанные с Аллой Пугачевой назвал виновника ее бед — это "глупый Галкин*".
В беседе с "АиФ", который давно знаком с четой Пугачевой-Галкиных*
безапелляционно заявил, что Примадонне крайне не повезло с выбором последнего супруга, из-за чего Алла Борисовна теперь постоянно вынуждена скитаться по миру.
"Алла Пугачева — раба любви. Она последовала за мужем", — считает Станислав Садальский.
Артист не упустил возможность в очередной раз щелкнуть по носу комика, отметив, что "Максим — глупый, глубоко глупый человек", которому следует помалкивать.
* Физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.
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