Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков: Опасность для российских журналистов в зоне СВО будет возрастать
В Турции нашли 2800-летнюю слоновую кость с изображением сфинкса
Выяснилось, куда пропал Сергей Пенкин: избегает светских мероприятий
В Петербурге задержан покупатель, который заплатил за все свои продукты цену одной картофелины
В Воронеже пугали детей пугали фейками о теракте
Виктория Боня намекнула на скорую свадьбу
Минобороны РФ показало видеокадры, снятые сразу после ранения журналиста Бориса Максудова
Политолог Ищенко: США будут поддерживать Украину до печального конца
В Новосибирске неизвестный распылил в поликлинике газовый баллончик

Шоумен Садальский назвал бздуном актера Пашутина из-за критики Пугачевой

0:56
Шоу-бизнес

Шоумен Стас Садальский выразил свое негодование по поводу артистов, которые критикуют певицу Аллу Пугачеву. В частности, он высказал разочарование в отношении Саши Пашутина, которого он назвал "бздуном", добавив, что Пугачеву сегодня можно критиковать, так как это безопасно. Садальский подчеркнул, что не уважает звезд, которые критикуют исполнительницу, и считает их действия подлыми.

Шоумен Садальский назвал бздуном актера Пашутина из-за критики Пугачевой
Фото: Openverse by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее актер Александр Пашутин высказал мнение, что у Аллы Пугачевой нет голоса, и отметил, что ее нельзя считать "певицей на века". Позже, в ноябре, Алла Пугачева выразила свою любовь к российскому народу в Instagram*, отметив, что ее пытаются оттолкнуть недоброжелатели хамскими комментариями и абсурдными вымыслами.

*владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена

Садальский объяснил, почему Пугачева лишилась армии поклонников
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Российский актёр был найден мёртвым в горячем источнике в Индии

Российский актёр Максим Белецкий трагически погиб в Индии при странных обстоятельствах. В полиции сообщили пикантные подробности.

Российский актёр погиб в Индии при странных обстоятельствах
В Крыму во время атаки дронов ВСУ погиб старший мичман ВМФ России Денис Никитин
Командир российского катера погиб в Крыму во время атаки украинских дронов
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером, воевавшей за ВСУ
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках
Выборы президента в Аргентине: новое экономическое чудо или крах? Алексей Гончаров Босния и Герцеговина находятся в плену внутренних раздоров и американских санкций Михаил Плисюк RS: главная цель конфликта на Украине - забрать Чёрное море для НАТО Олег Володин
Выяснилось, зачем российские бойцы рыли секретные туннели в Авдеевке
В Петербурге таролог напала на учительницу с водой и солью из-за тройки дочери
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Ученые рассказали, что происходит в организме при старении
Последние материалы
Арестович* нашёл "чисто фашистскую жемчужину" в словах омбудсмена Украины
Банки Приморья переполнились клиентами из-за падения доллара
В России начнутся официальные продажи китайского аналога Volkswagen
Из-за дезертирства военнослужащих ВСУ направляют в дисциплинарные батальоны
В Театре на Трубной в декабре пройдут показы спектакля "Час тишины"
Daily Mail: провалы в памяти связаны с влиянием алкоголя на особую область мозга
Екатеринбургский депутат призвал увеличить стоимость проезда в транспорте, а бедным — "ходить пешком"
Несмотря на сложную обстановку в регионе, российские туристы сохраняют интерес к поездкам в Египет
Военный эксперт предупредил о риске нападения НАТО на Россию
В Мурманской области успешно реализован проект утилизации плавтехбазы "Лепсе"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников