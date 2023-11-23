Шоумен Садальский назвал бздуном актера Пашутина из-за критики Пугачевой

Шоумен Стас Садальский выразил свое негодование по поводу артистов, которые критикуют певицу Аллу Пугачеву. В частности, он высказал разочарование в отношении Саши Пашутина, которого он назвал "бздуном", добавив, что Пугачеву сегодня можно критиковать, так как это безопасно. Садальский подчеркнул, что не уважает звезд, которые критикуют исполнительницу, и считает их действия подлыми.
Ранее актер Александр Пашутин высказал мнение, что у Аллы Пугачевой нет голоса, и отметил, что ее нельзя считать "певицей на века". Позже, в ноябре, Алла Пугачева выразила свою любовь к российскому народу в Instagram*, отметив, что ее пытаются оттолкнуть недоброжелатели хамскими комментариями и абсурдными вымыслами.
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