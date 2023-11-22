Иван Ургант внезапно рассказал о вранье про шоу "Вечерний Ургант"

2:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале не появляется на экранах уже почти два года, и зрители продолжают интересоваться, когда программа вернется в эфир. Ведущий, Иван Ургант, недавно сделал заявление, рассказав о том, что неизвестные распространяют недостоверную информацию, которая подрывает доверие не только к шоу, но и к нему лично, сообщает KP.RU.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ивана Урганта

Иван Ургант исчез с экранов вместе с программой "Вечерний Ургант", которую он вел несколько лет. В настоящее время он часто появляется на мероприятиях за границей, но в России о его проектах известно лишь узкому кругу людей.

В последнее время вокруг Ивана ходит много слухов. Телеведущий старается не реагировать на сплетни, но недавно он был вынужден высказаться по поводу необоснованных обвинений, которые были предъявлены ему.

Два года назад в паблике шоу "Вечерний Ургант" появился провокационный пост, вызвавший много негодования и обвинений в адрес Урганта. Теперь телеведущий опровергает недостоверную информацию, которая дискредитировала его и программу.

"У шоу "Вечерний Ургант" никогда не было Telegram-канала. Этот канал — поддельный, и сотрудники программы начали бороться с ним задолго до известных событий", — пояснил 45-летний артист.

Он отметил, что жалобы и попытки закрыть канал не привели к результату.

"Администрация Telegram пост удалила, а канал оставила жить и здравствовать. Кем и зачем он создан — ума не приложу", — заявил Ургант.

Также он признал, что свой первый пост в телеграме опубликовал только 5 мая 2022 года, подчеркнув, что до этого не публиковал ничего. И в завершение он обратился к своим критикам, призывая принять ситуацию как факт и прекратить огульные обвинения, клевету и ложь.