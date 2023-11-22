Филипп Киркоров удивил фанатов появлением в дорогом костюме на показе Потемкиной

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров впечатлил общественность своим роскошным образом от Balmain, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей. Засверкавший стразами поп-король привлек внимание на показе бодуарной коллекции Belle Boudoir в честь дня рождения дизайнера Беллы Потемкиной.

Фото: Личный Instagram*-аккаунт Беллы Потемкиной

На мероприятии он вручил цветы Белле, затем с удовольствием наблюдал за откровенным дефиле моделей в шелковых боди, корсетах и прозрачных нарядах, сообщает "Комсомольская правда".

Филипп оценил коллекцию, делая комплименты дизайнеру, что даже вызвало слезы у Потемкиной. Осталось загадкой, приобрел ли поп-король что-то для своей возлюбленной. Ранее он подчеркивал, что нашел семейное счастье и любовь.

После дефиле последовало празднование с белоснежным тортом, но из-за диеты после пластики Киркоров отказался от сладкого. Белла Потемкина выразила благодарность за участие Киркорова в показе.

Показ BELLE BOUDOIR