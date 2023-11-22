Филипп Киркоров впечатлил общественность своим роскошным образом от Balmain, стоимость которого оценивается в несколько миллионов рублей. Засверкавший стразами поп-король привлек внимание на показе бодуарной коллекции Belle Boudoir в честь дня рождения дизайнера Беллы Потемкиной.
На мероприятии он вручил цветы Белле, затем с удовольствием наблюдал за откровенным дефиле моделей в шелковых боди, корсетах и прозрачных нарядах, сообщает "Комсомольская правда".
Филипп оценил коллекцию, делая комплименты дизайнеру, что даже вызвало слезы у Потемкиной. Осталось загадкой, приобрел ли поп-король что-то для своей возлюбленной. Ранее он подчеркивал, что нашел семейное счастье и любовь.
После дефиле последовало празднование с белоснежным тортом, но из-за диеты после пластики Киркоров отказался от сладкого. Белла Потемкина выразила благодарность за участие Киркорова в показе.
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