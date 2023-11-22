Брэд Питт прервал молчание на фоне скандальных высказываний его приемного сына

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Пакс Тхьен Джоли-Питт - один из приемных сыновей бывшей пары Джоли и Питта, в 2020 году публично выразил свое негативное отношение к приемному отцу Брэду Питту. Судя по репортажу The Sun, эти слова оказали серьезное влияние на Питта, поскольку он дорожит своими детьми и их мнением.

Фото: https://media.ladylike.gr/

Super.ru пишет, что поведение приемной дочери Захары, которая предпочла не использовать фамилию Питт на мероприятии, и поступок Мэддокса, также отказавшегося от фамилии Питт, показывают желание дистанцироваться от звездного отца.

Как передает The Sun, звезда фильма "Однажды в Голливуде" серьезно расстроен происходящим.

"Брэд любит всех своих детей, и очень грустно наблюдать, куда все это идет. Прискорбно, что его изображают таким плохим человеком, что совсем далеко от истины", — высказался инсайдер в разговоре с изданием.

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