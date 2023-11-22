Филипп Киркоров может назвать имя своей новой любви на "Золотом Граммофоне"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В этом году Филипп Киркоров будет вести церемонию вручения премии "Золотой Граммофон" в Крокусе. Как известно, сам артист является рекордсменом этого музыкального события, и за годы своей карьеры он собрал полную коллекцию "граммофонов".

Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

Кроме того, артист заинтриговал папарацци, заявив, что 29 ноября на сцене Крокуса, так же, как и 12 лет назад, когда родилась его дочь Алла-Виктория, он объявит о чём-то личном.

"Может быть, и произойдет что-то такое до 29 числа, что можно будет сказать народу", — передаёт слова Филиппа "Комсомольская правда".

Поклонники "поп-короля" уверены, что Киркоров снова решит связать себя узами брака. Ведь в последние месяцы артист неоднократно утверждал, что у него теперь полная семья.

" Не хочу назвать имен, это только мое…Но я сейчас счастлив в настоящей семье", — рассказывал ранее артист.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вышел в свет с украшениями стоимостью "однушки" в Москве.

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