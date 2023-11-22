В новостях от 3 ноября речь идет о задержании известного блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, которого подозревают в мошенничестве в связи с продажей образовательных курсов через его компанию «Like центр» и сеть кофеен Coffee Like. По сообщениям Telegram-канала Shot, Шабутдинов и его команда якобы добавляли в кофе «зелёные таблетки», вызывающие эйфорию, чем могли искажать восприятие участников курсов. Это обвинение было основано на заявлениях потерпевших, и при обыске такие таблетки были найдены у Шабутдинова.
Апелляция на его арест, которая должна пройти в Мосгорсуде, станет значимым моментом в развитии этого дела, при этом Аяз Шабутдинов выступит по видеосвязи для представления своей позиции.
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