Народная артистка Лариса Долина и популярная тиктокерша Юлия Гаврилина участвуют в сериале "Блеск", режиссером которого является Мария Агранович. Их персонажи, Наталья и Настя, связаны между собой, так как Юля играет внучку героини Ларисы Долиной.

Фото: Личный аккаунт Ларисы Долиной в Instagram by Лариса Долина is licensed under https://www.instagram.com/p/CxiXK19I0yh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==