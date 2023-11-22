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Актриса Лариса Долина и блогер Юлия Гаврилина вместе снялись в сериале в неожиданных ролях

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка Лариса Долина и популярная тиктокерша Юлия Гаврилина участвуют в сериале "Блеск", режиссером которого является Мария Агранович. Их персонажи, Наталья и Настя, связаны между собой, так как Юля играет внучку героини Ларисы Долиной. 

Актриса Лариса Долина и блогер Юлия Гаврилина вместе снялись в сериале в неожиданных ролях
Фото: Личный аккаунт Ларисы Долиной в Instagram by Лариса Долина is licensed under https://www.instagram.com/p/CxiXK19I0yh/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Однако, их амплуа в сериале неожиданные и интересные. Певица Лариса Долина, играет властную женщину, у которой есть увлечение таксидермией - изготовление чучел животных. 

Super.ru пишет, что сюжет сериала разворачивается вокруг героини Ларисы Долиной - Натальи, которая всю жизнь неудачно пытается установить отношения с мужчинами. Она остается одна после смерти мужа от инфаркта. Ее отношения с сыном натянутые, и все проблемы падают на ее хрупкие плечи.

Молодое поколение, персонаж Настя (сыграла Юлия Гаврилина), подрастает под влиянием своей сильной бабушки. Настя рано осознает, что каждый должен заботиться только о себе и решает подзаработать на своих родственниках, стремясь к светлому будущему. Как сложится судьба персонажей, станет известно в ближайшее время, когда проект будет выпущен эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Иви. 

Блеск | Тизер-сцена | Сериал Иви
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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