Дане Милохину понравился сын Владимира Соловьёва: "Твой сын секси"

Блогер Даня Милохин опубликовал фото, на котором якобы изображён сын Владимира Соловьёва, и признал, что наследник телеведущего выглядит сексуально.

Фото: prt scr youtube.com/ДЖАРАХОВ

Даня Милохин, которого в своей передаче раскритиковал Владимир Соловьёв, разместил в запрещённой социальной сети снимок парня с длинными чёрными ногтями, в мехах и с оголённым плечом.

Всё это тиктокер сопроводил фрагментом речи Соловьёва, где он говорит: "Воспитали поколение юных …." (далее следует нецензурное слово, обозначающее представителей ЛГБТ-культуры).

"Твой сын секси", — написал Милохин в своём посте.

Ранее сообщалось, что сына Киселёва заметили в компании Моргенштерна* и Дани Милохина.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом