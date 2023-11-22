Блогер Даня Милохин опубликовал фото, на котором якобы изображён сын Владимира Соловьёва, и признал, что наследник телеведущего выглядит сексуально.
Даня Милохин, которого в своей передаче раскритиковал Владимир Соловьёв, разместил в запрещённой социальной сети снимок парня с длинными чёрными ногтями, в мехах и с оголённым плечом.
Всё это тиктокер сопроводил фрагментом речи Соловьёва, где он говорит: "Воспитали поколение юных …." (далее следует нецензурное слово, обозначающее представителей ЛГБТ-культуры).
"Твой сын секси", — написал Милохин в своём посте.
Ранее сообщалось, что сына Киселёва заметили в компании Моргенштерна* и Дани Милохина.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
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