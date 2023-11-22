SHAMAN пошутил про Шарлота и отказался от музыкального поединка с ним

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Автор и исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, 22 ноября отмечает день рождения. Популярному исполнителю сегодня стукнуло 32 года и по этому поводу Ярослав раздал несколько комментариев по поводу тех или иных коллег по сцене.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

В частности, SHAMAN отшутился по поводу музыкального поединка, на который его ранее пригласил певец Эдик Шарлот, про которого сегодня также пишут все СМИ, нот по другой причине.

Говоря, про Шарлота, Дронов отметил, что исполнитель ушел из жизни, поэтому о нем стоит говорить либо хорошо, либо никак. Иными словами, состязаться в мастерстве пения SHAMAN не собирается, сообщает "СтарХит".

Впрочем, даже если бы Ярослав принял вызов 25-летнего Эдуарда Шарлота, осуществить это на деле теперь крайне проблематично.

Шарлот, прославившийся сжиганием своего российского паспорта, был задержан по прилету в Санкт-Петербург и за дурацкий поступок он теперь может схлопотать "гастроли" в колонию.

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