Вернувшемуся Шарлоту грозит до 10 лет: выдвинуто новое обвинение

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Певца Шарлота, вернувшегося после скандала, ожидает новая уголовная угроза, так как представители движения "Сорок сороков" подали второе заявление в Следственный комитет, обвиняя артиста в оскорблении чувств верующих. Это второе обвинение может привести к серьезным последствиям, включая возможность лишения свободы до 10 лет.

Фото: Личный Instagram-аккаунт/sharl.ot

Представители движения "Сорок сороков" отправили официальное заявление в СК, так как на предыдущее обращение им не были предоставлены ответы со стороны правоохранительных органов.

По словам активистов, 25-летний Эдик (Шарлот) неоднократно осквернял святыни и оскорблял чувства граждан Российской Федерации, что, по их мнению, требует строгого наказания в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что психолог Вафин объяснил неадекватное поведение певца Шарлота.

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