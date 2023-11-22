Психолог Вафин объяснил неадекватное поведение певца Шарлота

1:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодой артист Эдуард Шарлот решил не отказываться от своего возвращения в Россию, несмотря на возникший общественный скандал вокруг этого решения. Как ожидалось, сразу после прилета его задержала полиция.

Фото: Личный Instagram-аккаунт/sharl.ot

Психолог Артур Вафин объяснил, почему провокационный исполнитель, сжигающий свой паспорт на камеру, решился на такой рискованный шаг. По мнению эксперта, Шарлот просто углубился в отчаяние.

"Человек, у которого нет денег и связей за границей, становится маргиналом. Еще в 1975 году Эдуард Лимонов писал, что на Западе ожидает разочарование советского, то есть русского, человека. То же самое сейчас, но уже не только на Западе. Эмиграция всегда вызывает разочарование, способное инициировать негативные психические процессы", — поделился психолог в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье Сегодня".

Сожжение паспорта — далеко не единственный провокационный поступок Шарлота. Он также вызвал своего коллегу, певца SHAMAN, на музыкальный дуэль в оскорбительной манере. SHAMAN известен своей твердой патриотической позицией.

"Гениальность и помешательство всегда идут рука об руку. Иногда гениальность преобладает, иногда наоборот. Эдуард Шарлот, очевидно, поддается даймону трикстера, то есть тени, как сказал бы Карл Юнг. Это бессознательное провокаций, которое затмевает разум и побуждает к абсолютно иррациональным поступкам. Сжечь паспорт — это то же самое, что причинить себе физический вред, ведь паспорт — это символическая кожа гражданина того или иного государства, броня, обеспечивающая защиту, но также налагающая определенные обязательства", — подчеркнул Вафин.