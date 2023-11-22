Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Девушка попыталась пешком пройти от Нижневартовска до Перми
В Одесской области подпольщики ликвидируют украинских националистов
Стало известно, как отсутствие партнера в молодости влияет на заработок и благополучие
В Музторге стартовала Черная пятница
Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск
Зеленский признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Боец ВС РФ рассказал о дуэли с женщиной-снайпером из ВСУ
Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
"Насколько я знаю, он умер": певец Shaman высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот

"Мозгов у них нет": актёр Александр Пашутин высказался об актерах, осудивших Родину

2:06
Шоу-бизнес

Популярный актер Александр Пашутин всегда проявлял свою патриотическую позицию и поддерживал Россию с самого начала СВО. В ходе беседы с Вячеславом Манучаровым Александр Сергеевич жестко высказался относительно коллег, которые решили покинуть страну и осуждают Родину, находясь за границей.

"Мозгов у них нет": актёр Александр Пашутин высказался об актерах, осудивших Родину
Фото: Wikipedia by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Актер подчеркнул, что количество таких людей невелико, и, по его мнению, они просто необразованны.

Он подчеркнул отсутствие у них разума и заявил: "Ну, нет мозгов, что поделаешь?… Мы должны сплотиться. Нас должна объединить эта война всей Европы против нас. У нас ген победителей. Наши прадеды, деды, матери — все победили в 1945-м. А у них там сидит вирус проигравших. И от этого никуда не деться… У нас другого выхода нет. Не мы начали эту ситуацию, видит бог".

Александр Пашутин отметил, что поведение многих представителей культуры его поразило, но он считает бессмысленным пытаться их переубедить.

"Поведение многих удивило, — говорит артист, — внутри себя я осуждаю их. Мы говорим на разных языках. У нас разные взгляды на этот вопрос. Мы разные. Они не были моими друзьями. Они были просто знакомыми из актерского цеха. Хотя один из них позвонил, мой любимый режиссер. Не буду называть его фамилию. Он спросил: "Саша, ты за президента?!". Я ответил: "Да". Это было в марте-апреле 2022 года. Но что я могу сказать ему? В чем я могу его убедить, если его факты не убедили? Я не пытался его переубедить, это бессмысленно… Что еще можно сказать, если уже сказано все".


Актёр также подернул, что важна, речь идет о "выживании Родины, детей, внуков".

Ранее сообщалось, что актёр Андрей Бурковский, который ранее эмигрировал в США, начал продает билеты на встречу с собой.

Александр Пашутин. Интервью с актером | «Всё наоборот», «Русский перевод», «Высота 89»
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Певец Шарлот вернулся в Россию: из Пулково увели в наручниках

Певца заковали в наручники прямо в аэропорту Пулково.

Певец Шарлот, сжёгший паспорт России, вернулся в Петербург
Стала известна схема доставки беженцев на границу России и Финляндии
"Фонтанка": арабских и африканских беженцев доставляют к финской границе на российских машинах
Экономные путешествия: четыре внедорожника за полмиллиона рублей
Хореограф и режиссёр Полина Меньших погибла в результате обстрела в Донбассе
Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность? Любовь Степушова Трусики, зонтики и небратья: кем стали символы Майдана 10 лет спустя Олег Володин Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров
Появилась информация о бегстве батальонов ВСУ из Авдеевки
"Ненавижу эту страну": гимнастка с Украины раскритиковала Польшу и её жителей
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
У ВСУ истерика и сообщения о "всех убитых" после кассет ВС РФ
Последние материалы
Театр на Трубной ("Школа современной пьесы") едет на Большие гастроли в Челябинск
Зеленский признал отсутствие успеха в контрнаступлении ВСУ
Армения и Казахстан поставляют оружие Украине. Фейк или реальность?
Wildberries обещала заменить заказы, пострадавшие от потопа
"Насколько я знаю, он умер": певец Shaman высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот
Военком Панков: вручение повесток в ресторане Воронежа проходило в рамках рейда по выявлению лиц, получивших гражданство РФ
Минобороны РФ: БПК "Адмирал Пантелеев" зашел в таиландский порт Саттахип
НИ: есть угрозы и польза от перевода экономики регионов РФ на мобилизационные рейсы
Трагедия в поезде: замглавы уголовного розыска Архангельской области найден мертвым
Вышедший на свободу экс-убийца Саша Солдат поменял внешность и спрятался от бывших подельников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников