"Мозгов у них нет": актёр Александр Пашутин высказался об актерах, осудивших Родину

2:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный актер Александр Пашутин всегда проявлял свою патриотическую позицию и поддерживал Россию с самого начала СВО. В ходе беседы с Вячеславом Манучаровым Александр Сергеевич жестко высказался относительно коллег, которые решили покинуть страну и осуждают Родину, находясь за границей.

Фото: Wikipedia by Mikhail Popov is licensed under CC BY-SA 3.0

Актер подчеркнул, что количество таких людей невелико, и, по его мнению, они просто необразованны.

Он подчеркнул отсутствие у них разума и заявил: "Ну, нет мозгов, что поделаешь?… Мы должны сплотиться. Нас должна объединить эта война всей Европы против нас. У нас ген победителей. Наши прадеды, деды, матери — все победили в 1945-м. А у них там сидит вирус проигравших. И от этого никуда не деться… У нас другого выхода нет. Не мы начали эту ситуацию, видит бог".

Александр Пашутин отметил, что поведение многих представителей культуры его поразило, но он считает бессмысленным пытаться их переубедить.

"Поведение многих удивило, — говорит артист, — внутри себя я осуждаю их. Мы говорим на разных языках. У нас разные взгляды на этот вопрос. Мы разные. Они не были моими друзьями. Они были просто знакомыми из актерского цеха. Хотя один из них позвонил, мой любимый режиссер. Не буду называть его фамилию. Он спросил: "Саша, ты за президента?!". Я ответил: "Да". Это было в марте-апреле 2022 года. Но что я могу сказать ему? В чем я могу его убедить, если его факты не убедили? Я не пытался его переубедить, это бессмысленно… Что еще можно сказать, если уже сказано все".



Актёр также подернул, что важна, речь идет о "выживании Родины, детей, внуков".

Ранее сообщалось, что актёр Андрей Бурковский, который ранее эмигрировал в США, начал продает билеты на встречу с собой.

Александр Пашутин. Интервью с актером | «Всё наоборот», «Русский перевод», «Высота 89»