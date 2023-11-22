"Насколько я знаю, он умер": певец SHAMAN высказался о задержанном в Пулково музыканте Шарлот

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандально известного певца Шарлота задержали в аэропорту Пулково при возвращении в Россию после демонстративного сжигания своего паспорта на камеру. Он выразил намерение презентовать новый альбом на русском языке, но правоохранительные органы предприняли шаги в отношении артиста, обвиняя его в дискредитации ВС РФ и надругательстве над госсимволом.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Во время дачи показаний Шарлот извинился за свой предыдущий поступок, заявив, что сжег паспорт по ошибке, погрязнув в ложной информации.

Патриотичный артист SHAMAN выразил свое мнение о мертвых по русской православной традиции. Ведь Шарлот ранее инсценировал собственную смерть, поэтому SHAMAN все еще думает, что тот мертв.

"Насколько я знаю, он умер. О мертвых, по русской православной традиции, либо хорошо, либо никак", — ответил на вопрос о Шарлоте SHAMAN.

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