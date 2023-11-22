Телеведущий Владимир Соловьёв назвал Ксению Собчак "матерью уродов"

2:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время программы "Полный контакт" на YouTube телеведущий, российский журналист Владимир Соловьёв прокомментировал недавнее интервью Захара Прилепина и высказался относительно телеведущей Ксении Собчак.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

В ходе эфира Соловьёв выразил свое изумление "феноменально глупыми людьми, вроде Собчак". Он обвинил её в глупости и необразованности.

"Это какой-то позор МГИМО — наличие Собчак. Ну это же человек глупейший, который страдает глубинным отсутствием образования, ничего не знает, ничего не понимает", — возмутился Соловьёв.

Телеведущий также отметил, что Собчак постоянно следит за его деятельностью. По его мнению, это объясняется тем, что она старается посмотреть на то, как работают лучше и питает к нему зависть.

Соловьёв в резкой форме попросил Собчак не комментировать его и его работу, а также не учить его манерам.

"Мать уродов Дани Милохина, Моргенштерна*. За "Дом-2" вообще в аду тебе гореть. Именно оттуда вышли такие окакиши, как Бузова. Печаль, когда человек бездарен и одновременно с этим поразительно трудолюбив", — высказался журналист.

Собчак и Соловьёв регулярно критикуют и высмеивают друг друга. Ранее блогерша пошутила о том, что телеведущий принёс в студию программы "Полный контакт" британскую противотанковую ракету NLAW, привезённую из Донбасса. Высказываясь о другом фрагменте передачи с Соловьёвым, Собчак с иронией также написала, что он "одержим бесами".

Российский журналист, в свою очередь, называл ведущую "матерящейся тёткой, целующейся с девками", обвинял её в цинизме и безнравственности. Он также заявлял, что Собчак зарабатывает на разжигании ненависти к России.

* включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

ЗАХАР ПРИЛЕПИН: первое большое интервью после покушения