Российский певец SHAMAN, находясь на пике своей популярности, завоевал огромную армию поклонников. Его почитатели не только активно посещают его концерты, но и творчески вдохновляются, создавая рассказы об артисте.
Фанфики о Ярославе Дронове можно разделить на три основных категории:
Многие рассказы описывают вымышленные романтические отношения артиста с его слушательницами. Авторы чаще всего изображают певца как человека с тонкой душевной организацией, которую он скрывает за своей публичной маской, сообщает MSK1.RU.
Одна из создательниц фанфиков рассказала, что ее вдохновляет талант Дронова. Она признается, что музыкальные мелодии и тексты исполнителя касаются ее души.
Ранее сообщалось, что SHAMAN раскрыл подробности отношений с женой.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.