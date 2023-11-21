Поклонники SHAMAN рассказали о сюжетах фанфиков про артиста

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец SHAMAN, находясь на пике своей популярности, завоевал огромную армию поклонников. Его почитатели не только активно посещают его концерты, но и творчески вдохновляются, создавая рассказы об артисте.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

Фанфики о Ярославе Дронове можно разделить на три основных категории:

Первая группа сюжетов фокусируется на учебе артиста и начале его музыкальной карьеры.

Вторая описывает концертную деятельность и мифические романы с поклонницами.

Третья категория фанфиков посвящена браку с Еленой Мартыновой.

Многие рассказы описывают вымышленные романтические отношения артиста с его слушательницами. Авторы чаще всего изображают певца как человека с тонкой душевной организацией, которую он скрывает за своей публичной маской, сообщает MSK1.RU.

Одна из создательниц фанфиков рассказала, что ее вдохновляет талант Дронова. Она признается, что музыкальные мелодии и тексты исполнителя касаются ее души.

Ранее сообщалось, что SHAMAN раскрыл подробности отношений с женой.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)