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"У нас разные вкусы": SHAMAN раскрыл подробности отношений с женой

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Шоу-бизнес

Исполнитель SHAMAN, также известный как Ярослав Дронов, радует своих петербургских фанатов новым творчеством. В интервью для 78.ru перед выступлением в БКЗ "Октябрьский", он поделился некоторыми аспектами своей жизни.

"У нас разные вкусы": SHAMAN раскрыл подробности отношений с женой
Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

SHAMAN признался, что из-за своего насыщенного графика уделяет мало времени своей супруге. Несмотря на различия во вкусах, она поддерживает его творчество. Он выразил признательность за ее поддержку и любовь к его музыке.

Также он рассказал, что, как правило, проводит много времени в своей студии, увлеченный работой.

На вопрос о будущем SHAMAN затруднился ответить, но выразил надежду, что тот фундамент, который он закладывает своим творчеством, будет становиться все более прочным и высоким.

Ранее SHAMAN рассказал о денежном долге Григорию Лепсу за исполнение песен.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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