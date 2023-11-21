"У нас разные вкусы": SHAMAN раскрыл подробности отношений с женой

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Исполнитель SHAMAN, также известный как Ярослав Дронов, радует своих петербургских фанатов новым творчеством. В интервью для 78.ru перед выступлением в БКЗ "Октябрьский", он поделился некоторыми аспектами своей жизни.

Фото: ВК-аккаунт Ярослава Дронова

SHAMAN признался, что из-за своего насыщенного графика уделяет мало времени своей супруге. Несмотря на различия во вкусах, она поддерживает его творчество. Он выразил признательность за ее поддержку и любовь к его музыке.

Также он рассказал, что, как правило, проводит много времени в своей студии, увлеченный работой.

На вопрос о будущем SHAMAN затруднился ответить, но выразил надежду, что тот фундамент, который он закладывает своим творчеством, будет становиться все более прочным и высоким.

Ранее SHAMAN рассказал о денежном долге Григорию Лепсу за исполнение песен.

SHAMAN - Я РУССКИЙ (музыка и слова: SHAMAN)