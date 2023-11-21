Исполнитель SHAMAN, также известный как Ярослав Дронов, радует своих петербургских фанатов новым творчеством. В интервью для 78.ru перед выступлением в БКЗ "Октябрьский", он поделился некоторыми аспектами своей жизни.
SHAMAN признался, что из-за своего насыщенного графика уделяет мало времени своей супруге. Несмотря на различия во вкусах, она поддерживает его творчество. Он выразил признательность за ее поддержку и любовь к его музыке.
Также он рассказал, что, как правило, проводит много времени в своей студии, увлеченный работой.
На вопрос о будущем SHAMAN затруднился ответить, но выразил надежду, что тот фундамент, который он закладывает своим творчеством, будет становиться все более прочным и высоким.
Ранее SHAMAN рассказал о денежном долге Григорию Лепсу за исполнение песен.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.