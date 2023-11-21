"Я не чиновница": Ксения Собчак объяснила выбор наряда за 1,5 миллиона рублей

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На днях Ксения Собчак вновь вызвала бурю обсуждений в онлайн-пространстве своим выходом на премьеру сериала "Кеша должен умереть" под нарядом, который оценили в значительную сумму.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Собчак

Блондинка предпочла брюки с золотыми пуговицами, стоимостью полмиллиона рублей. Ее образ дополнили сумка с пряжкой в виде золотого носа и туфли с золотыми пальцами. Журналисты подсчитали, что стоимость всего образа составила полтора миллиона рублей. Собчак решила ответить на обсуждения.

"Прямо новость дня! Я, простите, не чиновница с зарплатой 50 тысяч в месяц. Одно мое выступление стоит несколько миллионов, так что уж как-нибудь могу себе штаны хоть с золотыми пуговицами позволить", — написала она в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось: Екатеринбургский бизнесмен обвинил Ксению Собчак в воровстве дизайна одежды

Ксения Собчак объяснила, откуда у нее 1 млн евро