Егор Крид объяснил, почему ему не нравится ходить на свидания

Исполнитель Егор Крид, беседуя с "Газетой.Ru", признался, что не особо проникся идеей ходить на свидания, предпочитая естественное общение. Он также надеется, что не будет вечным холостяком.
"Я все-таки нестандартный парень — и, если честно, не очень люблю ходить на свидания. Называть это свиданиями, эту подготовку и прочее. Я люблю как-то проще. Чтобы все было естественно, без вот этого: "Как ты? Расскажи о себе". Не так, чтобы мы красиво оделись, напшикались, пришли в ресторан — и такие: "Мы будем очень хорошими". Лучше быть собой и сразу понять, твой человек или нет. Надеюсь, что мой статус холостяка будет не вечным", — поделился музыкант.
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