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Маргарита Симоньян восхитилась победительницей конкурса "Мисс Вселенная"

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Глава RT (Russia Today) Маргарита Симоньян высказала свое мнение о прошедшем конкурсе "Мисс Вселенная". В своём проекте "Ч.Т.Д." она похвалила победительницу конкурса 23-летнюю Шейннис и оценила ее как достойную звания "Мисс Вселенной", описав девушку как "настоящую красивую женщину".

Маргарита Симоньян восхитилась победительницей конкурса "Мисс Вселенная"
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента России is licensed under CC BY 4.0

StarHit пишет, что Симоньян выразила восторг от внешних данных Шейннис и отметила, что эта участница в неравной борьбе смогла обойти своих соперниц, включая представительницу Украины и представительницу сексуальных меньшинств.

"А теперь полюбуйтесь на красавицу. Может быть, это в последний раз в жизни, когда искорка разума все-таки победила", — порассуждала Симоньян в своём проекте "Ч.Т.Д.".

Также упоминается, что представительница Украины не вошла в топ-20 на конкурсе, аналогичный результат показала и представительница России, Маргарита Голубева.

 

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Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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