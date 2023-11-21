Глава RT (Russia Today) Маргарита Симоньян высказала свое мнение о прошедшем конкурсе "Мисс Вселенная". В своём проекте "Ч.Т.Д." она похвалила победительницу конкурса 23-летнюю Шейннис и оценила ее как достойную звания "Мисс Вселенной", описав девушку как "настоящую красивую женщину".
StarHit пишет, что Симоньян выразила восторг от внешних данных Шейннис и отметила, что эта участница в неравной борьбе смогла обойти своих соперниц, включая представительницу Украины и представительницу сексуальных меньшинств.
"А теперь полюбуйтесь на красавицу. Может быть, это в последний раз в жизни, когда искорка разума все-таки победила", — порассуждала Симоньян в своём проекте "Ч.Т.Д.".
Также упоминается, что представительница Украины не вошла в топ-20 на конкурсе, аналогичный результат показала и представительница России, Маргарита Голубева.
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