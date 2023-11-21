Певица Лана Дель Рей появилась в прозрачной ночнушке на обложке журнала

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лана Дель Рей предстала перед объективом американского Harper's Bazaar, став главной героиней нового выпуска журнала, посвященного искусству.

Фото: инстаграмм аккаунт Harper's Bazaar

В свежем снимке, опубликованном в Instagram* издания, артистка в прозрачной ночнушке занимает позу на стуле, ее волосы распущены, а макияж придает образу нюдовую нотку. Поклонники не остались в стороне, отметив в комментариях ее новую стройную фигуру, особенно выделяя тонкие ноги.

В сентябре текущего года Лана Дель Рей уже бросала вызов стандартам в платье из кожи, выкладывая фото с ногами на стол для обложки журнала The Hollywood Reporter.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

Что стало с Ланой Дель Рей ? Больна или беременна?