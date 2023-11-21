Ольга Бузова приняла решение больше не снимать сексуальные видео в нетрезвом виде

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

"Я напилась и отправила бывшему интимные видео, а их увидела вся страна": Ольга Бузова заявила о своей дурной привычки высылать интимные фотографии по пьяной лавочке.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ольги Бузовой

Недавно бывший муж телеведущей, Дмитрий Тарасов обвинил Бузову в измене, которая по мнению 36-летнего футболиста заключалась в отправке Дмитрию Нагиеву непотребных фото, оказавшиеся впоследствии у журналистов.

Спустя неделю после откровений бывшего супруга, с которым она состояла в браке почти четыре года, Ольга Бузова признала ошибки молодости и побожилась больше не отправлять эротический контент, снятый в нетрезвом виде, сообщает thevoicemag. ru

"Нажралась — сиди дома, убери телефон, спрячь его куда-нибудь, отключи, забудь пароль" — заявила Бузова.

Ольга Бузова: «Я не девочка для битья. Поверьте, я столько могу сказать про многих!»