"Я напилась и отправила бывшему интимные видео, а их увидела вся страна": Ольга Бузова заявила о своей дурной привычки высылать интимные фотографии по пьяной лавочке.
Недавно бывший муж телеведущей, Дмитрий Тарасов обвинил Бузову в измене, которая по мнению 36-летнего футболиста заключалась в отправке Дмитрию Нагиеву непотребных фото, оказавшиеся впоследствии у журналистов.
Спустя неделю после откровений бывшего супруга, с которым она состояла в браке почти четыре года, Ольга Бузова признала ошибки молодости и побожилась больше не отправлять эротический контент, снятый в нетрезвом виде, сообщает thevoicemag. ru
"Нажралась — сиди дома, убери телефон, спрячь его куда-нибудь, отключи, забудь пароль" — заявила Бузова.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.