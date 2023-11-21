Актриса Рудова поделилась секретами красоты:"хороший косметолог, диета и хороший секс"

1:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На премьере мелодрамы "Кеша должен умереть" в кинотеатре "Москва" вчера появилась обновленная Наталья Рудова. Возраст не оказывает воздействия на 40-летнюю актрису, которая поддерживает свою природную красоту. На вопрос о том, как ей удается выглядеть молодо и свежо, Рудова откровенно поделилась своими секретами.

Фото: личный аккаунт инстаграм Наталья Рудова

"Секреты простые: хороший косметолог, диета и хороший секс," — подчеркнула звезда в беседе с KP. RU.

Она призналась, что несмотря на внимание со стороны поклонников, она в настоящее время не встречается с никем.

"Я ни в кого не влюблена. Чтобы это случилось, должна произойти химия с обеих сторон," — добавила Рудова.

Актриса выразила предпочтение харизматичным, умным и талантливым мужчинам с чувством юмора, отметив, что профессиональная область не является обязательным критерием.

"Мы, девочки, все это делаем. Но при этом важно сохранять индивидуальность," — подчеркнула звезда.

Рудова признается в том, что использует различные процедуры, включая инъекции красоты, но при этом подчеркивает важность сохранения индивидуальности.

"Если человеку какой-то нюанс во внешности мешает жить, то почему бы его не исправить?" — отметила актриса.

Она также регулярно следит за своим весом, вводя ограничения в питание, не употребляя красное мясо и молочные продукты. Рудова подчеркнула, что, хотя она не против пластических операций, она не планирует полностью изменять свой облик.

"Это уже проблемы с головой," — заявила Рудова. "С другой стороны, если что-то мешает жить, почему бы не исправить?"

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