Телеведущая Бородина удивила своих фанатов фото без макияжа и фильтров

1:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина решила поделиться с публикой естественной красотой, опубликовав фотографию своего лица без макияжа и фильтров. На своей личной странице она рассказала, что этот шаг был ответом на критику своей внешности после того, как на одном из мероприятий ее сфотографировали в неблагоприятном свете.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Бородиной

"Желтая пресса прикладывает руку к тому, чтобы гнобили за внешность в нашей стране. Боюсь представить, что было бы, поставив вас на этот свет", — поделилась Ксения.

Ксения высказала мнение, что в таких ситуациях люди со слабым характером могли бы поддаться давлению общественного мнения, пойти на спасительные операции, или даже потерять самоуважение.

"Они боятся выглядеть не так на камеру. Но нужно любить себя", — отметила звезда.

Также телеведущая подчеркнула, что ее глубоко тронула поддержка ее поклонников, которые стали защищать ее в сети. Она выразила благодарность за теплые слова и поддержку.

В другом посте на своей странице, Ксения Бородина дала совет подписчице, подчеркнув важность независимости женщины и призывая стать более самостоятельной.

"Женщине стоит перестать зависеть от мужчины и начать быть самостоятельной", — поделилась телеведущая.

Виктория Боня и Ксения Бородина публично унизили друг друга-звезды Дома-2 не могут скрыть неприязнь