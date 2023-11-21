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Телеведущая Бородина удивила своих фанатов фото без макияжа и фильтров

1:22
Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина решила поделиться с публикой естественной красотой, опубликовав фотографию своего лица без макияжа и фильтров. На своей личной странице она рассказала, что этот шаг был ответом на критику своей внешности после того, как на одном из мероприятий ее сфотографировали в неблагоприятном свете.

Телеведущая Бородина удивила своих фанатов фото без макияжа и фильтров
Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Бородиной

"Желтая пресса прикладывает руку к тому, чтобы гнобили за внешность в нашей стране. Боюсь представить, что было бы, поставив вас на этот свет", — поделилась Ксения.

Ксения высказала мнение, что в таких ситуациях люди со слабым характером могли бы поддаться давлению общественного мнения, пойти на спасительные операции, или даже потерять самоуважение.

"Они боятся выглядеть не так на камеру. Но нужно любить себя", — отметила звезда.

Также телеведущая подчеркнула, что ее глубоко тронула поддержка ее поклонников, которые стали защищать ее в сети. Она выразила благодарность за теплые слова и поддержку.

В другом посте на своей странице, Ксения Бородина дала совет подписчице, подчеркнув важность независимости женщины и призывая стать более самостоятельной.

"Женщине стоит перестать зависеть от мужчины и начать быть самостоятельной", — поделилась телеведущая.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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