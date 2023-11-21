Звезда сериала "Ивановы-Ивановы"Семен Трескунов обосновался в Испании и сменил имя на Сэм

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

24-летний актер Семён Трескунов, который теперь предпочитает называться Сэмом, начал новую жизнь в Испании вместе со своей женой Анитой Ахмадуллиной. Они снимают жилье и активно ищут работу. По словам звезды сериала "Ивановы-Ивановы", они не планируют возвращаться на родину в ближайшие годы.

Фото: Личный аккаунт Семена Трескунова в Instagram by Семен Трескунов is licensed under https://www.instagram.com/p/CaDVJGDMjyS/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

StarHit пишет, что Трескунов объясняет, что выбор нового имени был обусловлен несколькими факторами. Во-первых, он привлекает такая вариация имени, которая является интернациональной, короткой и легко произносимой по фонетике. Кроме того, у него был забавный случай, связанный с его именем, когда Семён участвовал в неделе русского кино в Лондоне и его имя Семён (Semen) было записано как "семя" в английской транскрипции.

Трескунов также отмечает, что с гордостью называет себя россиянином. В то же время, он осознает свою еврейскую культуру и язык, который присутствует в его семье. Сэм считает себя на сто процентов россиянином, поскольку он родился в России, учил русский язык и читал русскую литературу. Семён, он же Сэм, не скрывает, что скучает по Москве и друзьям, оставшимся там.

Ивановы - Ивановы | Сезон 2 | Серия 21