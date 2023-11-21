Зепюр Брутян сравнили с Муцениеце после новости о совместных съемках с Павлом Прилучным

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян, после своего декретного отпуска, радует своих поклонников тем, что возвращается к работе. Она очень соскучилась по театру и кино, и уже имеет в планах интересные проекты, которые она намерена успешно сочетать с воспитанием своего сына Микаэля от Павла Прилучного.

Фото: stuki-druki.com

Пара Зепюр Брутян и Павел Прилучный недавно объявила, что снимается вместе в одном проекте и проводит много времени вместе. Super.ru пишет, что сам Прилучный счастлив от совместной работы с женой. Однако, некоторые поклонники не разделяют такой радости. Узнав о том, что Зепюр и Павел будут работать вместе на протяжении длительного времени, они вспомнили о прошлом Павла и его бывшей жене актрисе Агате Муцениеце, с которой он снимался в проектах, включая "Закрытую школу".

Однако, другие поклонники успокоили более пессимистичных фолловеров, утверждая, что сравнивать Зепюр и Агату не имеет смысла. Ведь прошло достаточно времени с развода Прилучного и Муцениеце, и сам Павел стал совсем другим человеком.

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