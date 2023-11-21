Певец Юрий Лоза объяснил, почему его не радует победа российских футболистов, обыгравших сборную Кубы с разгромным счётом.
Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что сборная России по футболу обыграла команду Кубы со счётом 8:0.
"Разорвали как Тузик шапку", — объяснил музыкант в своём Telegram-канале.
Он отметил, что кубинские футболисты стоят в мировом рейтинге на 169-месте.
Лоза посоветовал соревноваться со сборными, входящими в первую сотню. В противном случае, по мнению певца, польза от таких матчей нулевая.
"Это всё равно как ребёнка обидеть", — отметил артист.
Ранее сообщалось, что Юрия Лозу обманули мошенники в интернете.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.