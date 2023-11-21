Лоза о триумфе сборной РФ по футболу, разгромившей команду Кубы: как ребёнка обидеть

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, почему его не радует победа российских футболистов, обыгравших сборную Кубы с разгромным счётом.

Фото: prt scr youtube.com/Алёна, блин!

Автор и исполнитель хита "Плот" рассказал, что сборная России по футболу обыграла команду Кубы со счётом 8:0.

"Разорвали как Тузик шапку", — объяснил музыкант в своём Telegram-канале.

Он отметил, что кубинские футболисты стоят в мировом рейтинге на 169-месте.

Лоза посоветовал соревноваться со сборными, входящими в первую сотню. В противном случае, по мнению певца, польза от таких матчей нулевая.

"Это всё равно как ребёнка обидеть", — отметил артист.

Ранее сообщалось, что Юрия Лозу обманули мошенники в интернете.