Психолог Марк Бартон назвал новую зависимость Аллы Пугачёвой на Кипре

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва вызвала широкое обсуждение своим появлением в монастыре на Кипре, где, как утверждают, она часто проводит время, молится и ищет внутреннее спокойствие.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

Известный психолог и певец Марк Бартон в беседе с "Московским комсомольцем" подчеркнул, что посещение святых мест может привести к развитию зависимости, поясняя, что люди ищут в этих местах равновесие, спокойствие и умение управлять эмоциями.

Бартон также отмечает, что многие не осознают, как посещение церкви влияет на психоэмоциональное и гормональное состояние. Он объясняет, что это может вызывать выработку гормонов, таких как окситоцин, создавая потребность в более частых посещениях.

Бартон утверждает, что биологическое старение Примадонны неизбежно, но подчеркивает нормальность стремления каждой женщины быть красивой и ухоженной в любом возрасте. Он отмечает, что забота о себе — это естественное стремление, и Алла Борисовна, следя за своим внешним видом, является примером этой нормы.

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