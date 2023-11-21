Алла Пугачёва вызвала широкое обсуждение своим появлением в монастыре на Кипре, где, как утверждают, она часто проводит время, молится и ищет внутреннее спокойствие.
Известный психолог и певец Марк Бартон в беседе с "Московским комсомольцем" подчеркнул, что посещение святых мест может привести к развитию зависимости, поясняя, что люди ищут в этих местах равновесие, спокойствие и умение управлять эмоциями.
Бартон также отмечает, что многие не осознают, как посещение церкви влияет на психоэмоциональное и гормональное состояние. Он объясняет, что это может вызывать выработку гормонов, таких как окситоцин, создавая потребность в более частых посещениях.
Бартон утверждает, что биологическое старение Примадонны неизбежно, но подчеркивает нормальность стремления каждой женщины быть красивой и ухоженной в любом возрасте. Он отмечает, что забота о себе — это естественное стремление, и Алла Борисовна, следя за своим внешним видом, является примером этой нормы.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.