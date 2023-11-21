Певица Адель проговорилась на шоу, что вышла замуж во второй раз

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Адель вызвала слухи о своей свадьбе, появившись как гость на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе. Во время шоу, когда ведущий спросил зрителей, кто недавно женился, Адель выкрикнула: "Я". Зрители отметили, что она вела себя свободно и была без охраны.

Фото: prt scr youtube.com/Vogue Russia

Эти слухи о свадьбе подтвердили предыдущие намеки певицы. В конце сентября Адель на одном из концертов в Лас-Вегасе упомянула, что уже замужем, и что ее муж находится в зале. Хотя она не назвала имени своего избранника, стало известно, что певица встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом уже два года.

В сентябре 2022 года в прессе уже появлялись слухи о предстоящей свадьбе Адель, когда журналисты заметили книгу в ее доме с фамилией мужа во множественном числе — The Pauls.

Адель развелась с предпринимателем Саймоном Конекки в апреле 2019 года после трех лет брака. Они начали встречаться в 2011 году и у них есть сын.

АДЕЛЬ ВЫШЛА ЗАМУЖ??/// #WEERLYNEWS