Кендалл Дженнер удивила фанатов фотосессией в нижнем белье

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Младшая из сестер Ким Кардашьян, известная модель и успешный предприниматель, Кендалл Дженнер, стала лицом рекламной кампании бренда Calvin Klein.

Фото: личный аккаунт инстаграм Кендалл Дженнер

В своем Instagram* она поделилась снимками из домашней фотосессии, на которых предстала в черном нижнем белье, а также в атласной юбке и жакете, подчеркивая свою естественную красоту. Кендалл позировала с распущенными волосами и легким макияжем.

Кендалл Дженнер, будучи одной из наиболее высокооплачиваемых моделей в мире, не только радует своим участием в показах и рекламных кампаниях, но и получает заметный доход от участия в семейном реалити-шоу "The Kardashians".

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

Кендалл Дженнер в новой рекламной кампании Reserved Ciao Kendall