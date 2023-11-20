Поклонники перестали узнавать Аллу Пугачёву

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В последнее время 74-летнюю российскую певицу Аллу Пугачёву едва ли узнают её поклонники. Радикальные изменения в её облике произошли после того, как артистка перебралась в Израиль, покидая Россию.

Фото: РИА Новости

Увеличенное внимание к личности Аллы Борисовны привлекает внимание общественности.

Недавно она посетила Россию лишь ненадолго, после чего направилась за границу. Её видели в мужском монастыре на Кипре и в элитном бутике в Лимасоле.

Согласно данным "КП", внешность Примадонны вызывает изумление у поклонников. Наблюдатели сообщают, что видели артистку без парика, с взъерошенными волосами и неожиданно увеличившимися губами, что придаёт её улыбке некоторую перекошенность.

Ранее сообщалось, что Пугачёва назвала свои условия, при которых она выступит в Москве.

"АЛЛЕГРОВА ИЛИ ПУГАЧЕВА?"-ВАЙКУЛЕ ПЕРЕСТАЛИ УЗНАВАТЬ.