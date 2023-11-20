В последнее время 74-летнюю российскую певицу Аллу Пугачёву едва ли узнают её поклонники. Радикальные изменения в её облике произошли после того, как артистка перебралась в Израиль, покидая Россию.
Увеличенное внимание к личности Аллы Борисовны привлекает внимание общественности.
Недавно она посетила Россию лишь ненадолго, после чего направилась за границу. Её видели в мужском монастыре на Кипре и в элитном бутике в Лимасоле.
Согласно данным "КП", внешность Примадонны вызывает изумление у поклонников. Наблюдатели сообщают, что видели артистку без парика, с взъерошенными волосами и неожиданно увеличившимися губами, что придаёт её улыбке некоторую перекошенность.
Ранее сообщалось, что Пугачёва назвала свои условия, при которых она выступит в Москве.
Иностранные наёмники новички быстро осознали, что "воевать с русскими" смертельно опасно, и разорвали контракты.